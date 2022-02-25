НБУ запретил валютные операции в российских и белорусских рублях

Национальный банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение банка.

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Соответствующие правки внесены в изменения в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения»

«Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей», - отмечается в заявлении НБУ.

Кроме того, введен запрет украинским банкам на любые расчеты с физическими или юридическими лицами, которые находятся на территории России или Белоруссии.

Ранее Нацбанк Украины принял решение ограничить снятие наличных со счетов суммой 100 тыс. гривен (около 285 тыс. рублей) в день и ввел запрет на выдачу наличных в иностранной валюте. Он также зафиксировал курс валют на уровне официального по состоянию на 24 февраля — 29,25 гривны за доллар, 33,17 гривны за евро. Кроме того, Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины (кроме операций продажи иностранной валюты).

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.