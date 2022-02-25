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2 часа назад

В Россельхозбанке оценили введение санкций

Лера Букина

Россельхозбанк сообщил о накоплении запаса прочности, который позволит стабильно работать в условиях внешних шоков, передает РИА Новости. Как отмечается, обязательства по бумагам выполняются в полном объеме.

В Россельхозбанке оценили введение санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О возможности введения санкций известно с 2014 года. Банк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков. Россельхозбанк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующими законами Российской Федерации и нормами международного права», - указали в банке.

Ранее в банках прокомментировали санкции, которые США ввели против банковского сектора. В частности в Альфа-Банке заявили, что ограничение на выпуск новых евробондов никак не отражается на работе банка. Также под блокирующие санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие» и другие кредитные организации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

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