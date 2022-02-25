В Россельхозбанке оценили введение санкций

Россельхозбанк сообщил о накоплении запаса прочности, который позволит стабильно работать в условиях внешних шоков, передает РИА Новости . Как отмечается, обязательства по бумагам выполняются в полном объеме.

«О возможности введения санкций известно с 2014 года. Банк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков. Россельхозбанк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующими законами Российской Федерации и нормами международного права», - указали в банке.

Ранее в банках прокомментировали санкции, которые США ввели против банковского сектора. В частности в Альфа-Банке заявили, что ограничение на выпуск новых евробондов никак не отражается на работе банка. Также под блокирующие санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие» и другие кредитные организации.