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2 часа назад

Новикомбанк назвал санкции «политически ангажированными»

Алиса Селезнёва

Новикомбанк, опорный банк российской промышленности, заявил о том, что западные санкции не стали для него неожиданностью и работа продолжается в штатном режиме. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте кредитной организации.

Новикомбанк назвал санкции «политически ангажированными»
Фото: ТАССТАСС

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В ответ США и Великобритания ввели санкции против банковского сектора.

Новикомбанк, включенный в санкционный список, подчеркнул, что «введение санкций не отразится на его деятельности»

«Высокие показатели рентабельности, хорошее качество активов позволяют Новикоманку оставаться одним из стабильных и надежных российских банков. Мы гарантируем защиту средств наших клиентов и их интересов. Политически ангажированные санкции не стали для нас неожиданностью», - отмечается в сообщении.

В Новикомбанке заверили, что продолжают наращивать объемы кредитования ведущих предприятий российской промышленности в соответствии с утвержденными планами деятельности, и заранее подготовились к «преодолению последствий санкционного давления».

«Обслуживание наших клиентов происходит без существенных изменений. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объеме во всех офисах банка. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев», - пояснили в кредитной организации.

По данным банка, все средства клиентов, в том числе и в валюте, «доступны в полном объеме», как и операции с пластиковыми картами всех платежных систем. Нет ограничений и на получение наличных в любом банкомате на территории России.

При этом в банке не исключили, что будут введены ограничения на использования пластиковых карт Новикомбанка за границей и рекомендовали клиентам за рубежом снять деньги.

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