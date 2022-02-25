СМИ раскрыли влияние санкций на финансовую систему России

Великобритания и США приняли решение

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ввести санкции в отношении российских банковских групп и промышленных компаний. «Коммерсант» выяснил, как они отразятся на банках и их клиентах.

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Напомним, что в SDN-лист попали государственные ВТБ и «ФК Открытие», опорный для «Ростеха» Новикомбанк, а также частный Совкомбанк и их дочерние организации, среди которых, например, Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ), РГС-банк и «Росгосстрах». Кроме того, секторальные ограничения затронули Газпромбанк (ГПБ), Россельхозбанк (РСХБ), Альфа-банка и МКБ. Теперь им будет запрещено привлекать новый долг и акционерный капитал начиная с 26 марта 2022 года.

США также решили ограничить доступ к валютному финансированию для крупнейших российских промышленных и транспортных госкомпаний.

Опрошенные банки сообщили, что продолжают обслуживать своих розничных и корпоративных клиентов. Как отметили в ВТБ, у него «было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию». В Сбербанке подчеркнули, что рестрикции не отражаются на сохранности и доступности средств клиентов.

В Совкомбанке пообещали в полном объеме и вовремя выполнять обязательства перед кредиторами, а при необходимости «вырабатывать индивидуальные решения». Там пояснили, что все счета клиентов активны. Размещенные на них средства доступны не только в отделениях, но и в дистанционных каналах. Граждане могут распоряжаться этими деньгами в России свободно. Осуществлять валютные переводы за рубеж нельзя, однако это можно делать внутри страны, отметили в кредитной организации. Карты банка также активны в России, однако за рубежом – нет.

Совкомбанк советует вместо Apple pay, Google Pay и Samsung Pay использовать в торговых точках пластиковые карты. Снимать наличные можно без ограничений «в любом банкомате или кассе в отделении», пояснили в кредитной организации. Производить обмен валют нельзя ни в офисах, ни в мобильных приложениях. Все вклады доступны, их можно пополнять и снимать средства.

В «ФК Открытие» отметили, что ограничения никак не отражаются на проведении всех операций на территории России». Там подчеркнули, что все карты, включая Visa и Mastercard, продолжают работать в стране.

В Альфа-банке подчеркивают, что выпуск новых еврооблигаций и размещение выпусков акций временно приостанавливаются. Однако, как отметили там, банк - непубличная компания, поэтому «ограничения по выпуску акций, по сути, его не касаются».

В Банке России заверили, что все операции подсанкционных банков в рублях «будут осуществляться и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме».

Там также указали, что все деньги клиентов в иностранной валюте «сохранены и могут быть выданы в валюте счета».