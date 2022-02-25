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1 час назад

В Германии заявили о «полной блокаде» российских банков

Лера Букина

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил о «полной блокаде» российских банков. Он подчеркнул, что деловые отношения «практически закончены», передает ТАСС.

В Германии заявили о «полной блокаде» российских банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращен», - подчеркнул министр в пятницу, 25 февраля, на пресс-конференции со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром.

По словам Линднера, некоторые транзакции через банки РФ могут остаться. Речь идет об оплате газа и переводах между германскими фирмами.

«Другие шаги возможны, но нужно продумать их воздействие. Речь идет о том, что последствия должна ощущать российская экономика», - указал глава Минфина ФРГ.

Ранее США в рамках новой волны санкций ввели ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков. Мера коснется любых транзакций с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новых эмиссий акций «Газпрома», «Газпром нефти», «Транснефти», «Ростелекома», «Русгидро», «Алросы», «Совкомфлота», РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка.

Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

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