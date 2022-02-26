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26 февраля

Песков рассказал об ответных мерах РФ на санкции Запада

Российская Газета

В Кремле назвали прогнозируемыми санкции, которые Запад ввел против России.

"Санкции весьма серьезные - несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что незамедлительно принимаются меры для минимизации ущерба от этих санкций.

"Для бесперебойного функционирования всех отраслей и систем нашей экономики. Все возможности и потенциал для этого есть. Он был заранее создан и подготовлен для таких ситуаций", - сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что для того, чтобы выработать ответные меры, потребуется анализ. Он уточнил, что меры будут "такие, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам".

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