В Кремле назвали прогнозируемыми санкции, которые Запад ввел против России.
"Санкции весьма серьезные - несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также добавил, что незамедлительно принимаются меры для минимизации ущерба от этих санкций.
"Для бесперебойного функционирования всех отраслей и систем нашей экономики. Все возможности и потенциал для этого есть. Он был заранее создан и подготовлен для таких ситуаций", - сказал представитель Кремля.
Песков также сообщил, что для того, чтобы выработать ответные меры, потребуется анализ. Он уточнил, что меры будут "такие, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам".