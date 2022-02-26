В РФ рассказали о действиях в случае отключения страны от SWIFT

В случае отключения от SWIFT России придется надеяться на отечественный аналог и тесно сотрудничать с китайскими партнерами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Газета.Ru».

Фото: SWIFT SWIFT

«Мы создали аналог SWIFT для взаиморасчетов внутри России и к этому аналогу подключили зарубежных партнеров», - напомнил парламентарий.

По его словам, количество участников в российской системе больше, чем в SWIFT, однако она является «внутренней».

«Чтобы осуществлять внешние финансовые взаимодействия, надо будет договариваться. Во-первых, с теми же китайцами, у которых есть аналог SWIFT. Ну и с другими крупнейшими партнерами, которые также имеют тесные финансовые и экономические отношения», - отметил эксперт.

Он добавил, что это будет болезненное решение не только для России, но и для всего мира. Это не будет «смертельно», но нанесет урон всем странам.

«Если не будут поступать финансовые потоки из России в Европу, то Европа не сможет рассчитываться с той же Америкой и так далее. Решение очень тяжелое, с последствиями для тех, кто его принимает», — заключил Аксаков.