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26 февраля

Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT

Елена Прошина

Все банки России, которые уже находятся под ограничениями западных стран, будут исключены из системы SWIFT, сообщает РИА Новости.

Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT
Фото: ReutersReuters

Таковы результаты переговоров лидеров США, Франции, Германии, Канады, Италии, Британии, и Европейской комиссии.

«Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина Германии.

Также страны Запада решили ограничить возможности Центрального Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. Планируется ликвидировать возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции.

Евросоюз также намерен лишить российских «олигархов» возможности использовать свои международные финансовые активы. В случае отказа Москвы прекратить спецоперацию на Украине могут быть приняты дополнительные санкции.

Также страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. При этом не указывается, когда планируют ввести запрет.

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