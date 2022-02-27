ЕС выразил готовность «парализовать» активы ЦБ России

Евросоюз решил «парализовать» активы Банка России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
«Мы парализуем активы российского Центрального банка. Это заморозит его транзакции», — заявила она.
Глава ЕК предложит эти ограничения, а также ряд других дополнительных мер в отношении Москвы на рассмотрение лидерам стран Евросоюза. По словам главы Еврокомиссии, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой.
Также страны Запада решили ограничить возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. Планируется ликвидировать возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции.
Напомним, все банки России, которые уже находятся под ограничениями западных стран, будут исключены из системы SWIFT. Таковы результаты переговоров лидеров США, Франции, Германии, Канады, Италии, Британии, и Европейской комиссии.
«Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина Германии.