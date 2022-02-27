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27 февраля

Санкции США против ЦБ России разрушат мировую финсистему, заявил аналитик

Елена Прошина

Введение американских санкций в отношении Центробанка России станет негативным прецедентом для других стран и поводом задуматься их ЦБ, в результате это может запустить процесс разрушения нынешней глобальной финансовой системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора УК «Спутник — Управление капиталом» Александра Лосева.

«Если Соединенные Штаты введут санкции против Банка России, то создадут мощный негативный прецедент для других стран и запустят процесс разрушения текущей глобальной финансовой системы, которая десятилетия работала по неизменным правилам», — заявил эксперт.

Он считает, что если такие ограничительные меры введут один раз, то центральные банки по всему миру задумаются.

«Это означает начало конца американского рынка казначейских обязательств», — считает Лосев. Он отметил, что на таком фоне это выглядит «как блеф, в большей степени угроза».

Напомним, Евросоюз решил «парализовать» активы Банка России.

«Мы парализуем активы российского Центрального банка. Это заморозит его транзакции», — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК предложит эти ограничения, а также ряд других дополнительных мер в отношении Москвы на рассмотрение лидерам стран Евросоюза. По словам главы Еврокомиссии, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой.

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