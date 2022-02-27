SWIFT готовится отключить ряд российских банков

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT сообщило, что ведет подготовку к исполнению решения о санкциях против России «по правовому распоряжению».
В SWIFT сообщили, что «взаимодействуют с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.