Европа продолжает получать российский газ через Украину

Официальный представитель холдинга «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что подача российского газа для транзита в европейские страны через территорию Украины осуществляется в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС.

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 107,5 млн куб. м на 27 февраля», - рассказал Куприянов.

ТАСС подчеркивает, что на субботу, 26 февраля, заявки составили 108,1 млн куб. м. То есть, поставки осуществляются почти в том же объеме, в котором было необходимо их производить по долгосрочному бронированию на транзит газа (109,5 млн куб. м ежедневно).

Отмечается, что штатный режим подачи газа на этой неделе (с 21 по 27 февраля) не нарушался.

К примеру, 25 февраля были осуществлены все запланированные поставки, заявки составляли 103,8 млн куб. м.