Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
27 февраля

Европа продолжает получать российский газ через Украину

Елена Прошина

Официальный представитель холдинга «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что подача российского газа для транзита в европейские страны через территорию Украины осуществляется в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС.

Европа продолжает получать российский газ через Украину
Фото: ТАССТАСС

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 107,5 млн куб. м на 27 февраля», - рассказал Куприянов.

ТАСС подчеркивает, что на субботу, 26 февраля, заявки составили 108,1 млн куб. м. То есть, поставки осуществляются почти в том же объеме, в котором было необходимо их производить по долгосрочному бронированию на транзит газа (109,5 млн куб. м ежедневно).

Отмечается, что штатный режим подачи газа на этой неделе (с 21 по 27 февраля) не нарушался.

К примеру, 25 февраля были осуществлены все запланированные поставки, заявки составляли 103,8 млн куб. м.

Ранее сообщалось, что с января «Газпром» продает газ европейским странам только по долгосрочным контрактам. На объем поставок оказывает влияние только спрос со стороны клиентов.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители