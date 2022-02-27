Центробанк сделал заявление по санкциям

Центробанк России сделал официальное заявление о том, что готов к работе в любой ситуации, в том числе с учетом новых санкций со стороны США и Евросоюза. Банковские сервисы работают в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС.

«Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально», - говорится в заявлении.

Финансовые сообщения внутри РФ осуществляются за счет специальной Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Регулятор добавил, что их передача будет «обеспечена при любом сценарии развития событий».

Кроме того, Центробанк намеревается без задержек предоставлять кредитным организациям наличную и безналичную ликвидность в рублях.