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17 часов назад

Белый дом: все страны G7 поддержали отключение России от SWIFT

Елена Прошина

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки заявила, что все страны «большой семерки» поддержали ограничительные меры против РФ, которые включают санкции против ЦБ РФ и отключение некоторых российских банков от SWIFT. Последней к санкциям присоединилась Япония. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы приветствуем сегодняшнее заявление Японии о том, что они присоединяются к Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канаде и Соединенным Штатам в изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик», - сообщила Псаки.

Она отметила, что после того, как санкции поддержала Япония, против России объединилась вся «большая семерка».

«Вслед за объявлением Японии вся G7 сейчас поддерживает отключение избранных российских банков от SWIFT, рестрикции в отношении российского Центрального банка и санкции против ключевых российских лидеров, в том числе президента Путина», - подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что даже полный выход РФ из международной межбанковской системы SWIFT не повлияет на расчеты внутри страны.

Кроме того, у Запада останется меньше возможностей для «деструктивного контроля наших расчетных операций», а рубль получит хороший стимул для распространения в качестве международной валюты.

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