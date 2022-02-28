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6 часов назад

ЕС назвал условие разрешения транзакций с ЦБ России

Елена Прошина

Власти государств Европейского союза смогут проводить транзакции с ЦБ РФ в случае «строгой необходимости» для обеспечения финансовой стабильности ЕС или отдельного европейского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в Официальном журнале ЕС.

ЕС запретил операции, связанные с активами ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно представленной информации, в Евросоюзе запретили проводить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Уточняется, что операции с любой организацией, юридическим лицом или органом, действующим от имени ЦБ РФ, также под запретом. Исключение составляют случаи, когда проведение операции строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности ЕС в целом или отдельной европейской страны.

«В отступлении от параграфа 4 компетентные органы могут авторизовать транзакцию при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена», — говорится в документе.

Отмечается, что в этом случае государство должно немедленно известить Евросоюз и Еврокомиссию о своем решении.

В документе уточняется, что эта мера ограничения должна вступить в силу в день публикации в журнале.

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