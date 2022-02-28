Центробанк для обеспечения устойчивости кредитных организаций в условиях ограничений со стороны Запада объявил о мерах по их поддержке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, в рамках проведения контрциклической макропруденциальной политики ЦБ принял решение с 28 февраля 2022 года распустить накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте (733 млрд рублей на 1 февраля 2022 года).

Отмечается, что срок действия меры является бессрочным. ЦБ при возникновении необходимости пересмотрит уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям.

Регулятор рекомендует банкам не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам в связи с санкциями. В срок до 31 декабря 2022 года Банк России дает кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам.

«Банк России рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам) в случае, если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций», - указано в сообщении.

Центробанк позволил кредитным организациям до 31 декабря 2022 года не ухудшать оценку финансового положения заемщика при формировании резервов под потери в случае ухудшения положения заемщика после 18 февраля из-за санкций.

«В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае, если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций», - подчеркивается в сообщении.