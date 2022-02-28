Производители стройматериалов решили прекратить поставки в Россию

Производители стройматериалов приняли решение приостановить импорт в Россию в связи с резким скачком доллара на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Прежде всего, перебои с поставками коснулись застройщиков жилья и DIY-ретейлеров.

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«Производители стройматериалов приостановили отгрузки товара дистрибьюторов. В частности, так поступил "Технониколь" (производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов), ОМК, "Металлсервис" и ММК (производители металлопродукции)», — заявил один из поставщиков.

В строительной компании ГК ФСК сообщили о проблемах с получением материалов и оборудования от швейцарской фирмы ABB и французской «Шнейдер Электрик». В ГК «Гранель» указали на приостановку отгрузок по действующим договорам.

Ситуация коснулась и DIY-ретейлеров. По словам основателя онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Виктора Кузнецова, некоторые из контрагентов временно приостановили отгрузку и пересчитывают цены.

Многие из поставщиков строительной продукции приняли решение до 1 марта не выставлять счета в связи с намерением поднять цены, заявил президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус. Как заявил один из дистрибуторов, стоимость стройматериалов может повыситься на 20-30%.

Под ценовой рост попадут импортные товары и оборудование, считает гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Это нанесет удар по рынку высокобюджетного жилья, где используется до 40% импортных материалов, указала компания-застройщик Acons Group. В массовом жилье эта доля составляет 20-25%, подчеркнул директор по закупкам ГК «А101» Георгий Криницын. Он отметил, что из Европы привозят всего 20-30%, остальные материалы поступают из Китая.