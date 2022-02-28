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3 часа назад

Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых

ТАСС

Совет директоров Банка России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - подчеркивается в сообщении.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, добавили в ЦБ.

ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков

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