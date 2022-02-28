Еще одна страна решила отказаться от товаров из России

Финская розничная сеть S-ryhmä, вторая по количеству супермаркетов в стране, приняла решение убрать с полок товары из России. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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«S-ryhmä решила убрать товары российского производства из розничной продажи из ассортимента сети своих супермаркетов в Финляндии. То, что сейчас происходит на Украине, совершенно предосудительно», — говорится в сообщении.

Из продажи будут исключены продукты питания, спортивный инвентарь, текстиль и товары народного потребления российского производства — всего около 50 наименований.

Ранее эстонский концерн розничной торговли Coop Eesti вслед за Rimi и Maxima решил прекратить продажи российских и белорусских товаров. В компании подчеркнули, что в нынешней ситуации «принципиально невозможно продолжать сотрудничество со странами, которые так жестоко решили противостоять демократическому мировому порядку»