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3 часа назад

Еще одна страна решила отказаться от товаров из России

Лера Букина

Финская розничная сеть S-ryhmä, вторая по количеству супермаркетов в стране, приняла решение убрать с полок товары из России. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Еще одна страна решила отказаться от товаров из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«S-ryhmä решила убрать товары российского производства из розничной продажи из ассортимента сети своих супермаркетов в Финляндии. То, что сейчас происходит на Украине, совершенно предосудительно», — говорится в сообщении.

Из продажи будут исключены продукты питания, спортивный инвентарь, текстиль и товары народного потребления российского производства — всего около 50 наименований.

Ранее эстонский концерн розничной торговли Coop Eesti вслед за Rimi и Maxima решил прекратить продажи российских и белорусских товаров. В компании подчеркнули, что в нынешней ситуации «принципиально невозможно продолжать сотрудничество со странами, которые так жестоко решили противостоять демократическому мировому порядку»

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. После этого западные страны начали вводить ограничительные меры против различных секторов российской экономики.

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