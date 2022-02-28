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2 часа назад

ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых

Лера Букина

Совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

В регуляторе этот шаг связали с тем, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Там отмечают, что резкое повышение ключевой ставки повлечет за собой столь же серьезное увеличение процентных ставок по вкладам в российских банках – это должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

«Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — указано в сообщении ЦБ.

ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков

Новое значение ключевой ставки — абсолютный рекорд в истории России. Прежним рекордом был уровень в 17% (в конце 2014-го — начале 2015-го годов).

Центробанк намерен принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте. Напомним, что 11 февраля этого года ЦБ поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5% с 14 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. После этого США, ЕС и другие страны ввели беспрецедентные санкции против российский банков, компаний, чиновников и родственников. США и ЕС также ввели санкции против ЦБ.

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