Европа потратила весь закачанный летом газ

Европа отобрала весь газ, закачанный в подземные хранилища летом. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Отобрано уже 47 миллиардов кубометров — 100 процентов закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году, — ноль», — говорится в сообщении.

К 26 февраля объем активного газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) был на 21,5% меньше, чем в прошлом году. Остаток в ПХГ Европы оценивается в 29,5%, в Германии хранилища опустели более чем на 70%, во Франции — более чем на 77%.

Рекордные минимумы запасов в ПХГ Европы стали наблюдаться с 7 января. К 26 февраля объемы были на 0,6 миллиарда кубометров ниже минимума на эту дату. Раньше отбор продолжался до конца марта или середины апреля. Следовательно, сейчас Европа будет использовать газ, который был закачан еще в 2020 году или ранее.