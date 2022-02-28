Набиуллина выступила с заявлением по ситуации в экономике

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступила с докладом после повышения ключевой ставки до 20%. Глава регулятора появилась на выступлении в черном и без броши.

Набиуллина рассказала о российском аналоге системы межбанковских платежей SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). По ее словам, к российскому аналогу SWIFT смогут присоединяться участники из-за границы.

«У нас есть система передачи финансовых сообщений - СПФС, которая может заменить SWIFT внутри страны. К ней могут присоединяться участники из-за границы», - сообщила Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Набиуллина заявила, что ЦБ РФ находится в постоянном контакте с российскими банками. Решения по ставке Банк России будет принимать по фактической ситуации, денежно-кредитная политика будет направлена на поддержание финансовой и ценовой стабильности.

Она отметила, что финансовая система и экономика России столкнулись с нестандартной ситуацией, и ЦБ будет нестандартно подходить к решению проблем.

Глава регулятора заверила, что российские банки располагают достаточным запасом обеспечения и продолжат выполнять обязательства перед клиентами.

«Все банки выполняют и будут выполнять свои обязательства перед клиентами. Мы развивали и внутреннюю финансовую структуру. Она будет работать бесперебойно», - пообещала глава ЦБ РФ.

Набиуллина также анонсировала, что Банк России смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов. Менять условия по выданным и фиксированным кредитам банки не имеют права, подчеркнула она.