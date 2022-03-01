Канада откажется от российской нефти

Власти Канады планируют запретить импорт нефти из России на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

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«Сегодня мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, которая принесла большую выгоду президенту [РФ Владимиру] Путину и его олигархам», - сказал глава правительства.

В США опасаются, что новые антироссийские санкции негативно скажутся на мировом энергетическом рынке, поэтому ограничения не затронут энергетический сектор российской экономики. По её данным, Вашингтон основной упор сделает на российские финансовые учреждения.