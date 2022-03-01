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12 часов назад

Канада откажется от российской нефти

Елена Прошина

Власти Канады планируют запретить импорт нефти из России на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Канада откажется от российской нефти
Фото: ReutersReuters

«Сегодня мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, которая принесла большую выгоду президенту [РФ Владимиру] Путину и его олигархам», - сказал глава правительства.

В США опасаются, что новые антироссийские санкции негативно скажутся на мировом энергетическом рынке, поэтому ограничения не затронут энергетический сектор российской экономики. По её данным, Вашингтон основной упор сделает на российские финансовые учреждения.

Как говорят аналитики Белого дома, если ограничивать российские энергетические компании, это может привести к удорожанию нефти и газа, что, в свою очередь, будет хорошо для президента РФ Владимира Путина.

Экономика,Экономика России,Джастин Трюдо,Владимир Путин,
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