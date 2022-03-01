«Мы будем вести с Россией тотальную экономическую войну»

Франция обещает России экономическое и финансовое противостояние, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в эфире France Info.

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«Мы будем вести с Россией тотальную экономическую и финансовую войну», — сказал он, добавив, что Париж намерен добиваться разрушения российской экономики.

По его словам, санкции будут применяться до тех пор, пока Москва не вернется к «лучшим намерениям» относительно Украины.

Заявление Ле Мэра следует общему курсу Запада, реализующего целый ряд экономических ограничений в ответ на объявленную 24 февраля российскую операцию в Донбассе, целью которой называли денацификацию Украины. Сам французский министр уже отмечал, что решения о санкциях принимаются в ЕС несмотря на то, что с трудностями придется иметь дело и самим европейским государствам.