«Игра в труса»: энергетик о «тотальной экономической войне» против РФ

«Я думаю, что Запад пытается максимально надавить на РФ, но в пределах возможного для себя. Торговля металлом и энергоресурсами пока не затронуты, но опция может появиться в будущем, а пока в этой сфере только финансовые ограничения. Запад раскручивает информационную войну с целью убедить власти РФ прекратить операцию на Украине, иначе экономика РФ окажется в плачевном положении, с точки зрения авторов санкций. Руководство РФ, по всей видимости, считает возможным достичь военного успеха на Украине за две-три недели и видит в этом логику», — отметил Митрахович.