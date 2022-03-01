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35 минут назад

«Игра в труса»: энергетик о «тотальной экономической войне» против России

News.ru

«Тотальная экономическая и финансовая война», обещанная России министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром является метафорой, заявил NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Спикер отметил, что на фоне военной спецоперации РФ на Украине Москва и так испытывает «мощнейшее давление Запада». Собеседник предположил, что с Кремлём инициаторы санкций играют «в труса» — кто кого больше напугает.

«Игра в труса»: энергетик о «тотальной экономической войне» против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что Запад пытается максимально надавить на РФ, но в пределах возможного для себя. Торговля металлом и энергоресурсами пока не затронуты, но опция может появиться в будущем, а пока в этой сфере только финансовые ограничения. Запад раскручивает информационную войну с целью убедить власти РФ прекратить операцию на Украине, иначе экономика РФ окажется в плачевном положении, с точки зрения авторов санкций. Руководство РФ, по всей видимости, считает возможным достичь военного успеха на Украине за две-три недели и видит в этом логику», — отметил Митрахович.

Аналитик добавил, что ситуация вокруг Украины и антироссийских санкций, вероятно, разрешится в течение двух-трёх недель подписанием определённого соглашения, а потом станет понятно, «продолжит ли Запад эскалировать санкции».

«Мы будем вести с Россией тотальную экономическую войну»

Экономика,Станислав Митрахович,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
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