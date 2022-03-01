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2 часа назад

Отключение части банков РФ от SWIFT: в платежной системе высказались о сроках

Елена Прошина

Международная платёжная система SWIFT отключит российские банки, попавшие под ограничения, после получения соответствующих юридических инструкций. Пока SWIFT обсуждает детали с властями стран, которые намерены ввести ограничения, говорится в заявлении на сайте системы.

Мы взаимодействуем с властями [Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США], чтобы понять, на какие организации будут распространяться эти новые меры, и отключим их, как только получим юридические инструкции, — подчёркивается в сообщении.

Кабмин Германии: из SWIFT исключат российские банки, попавшие под санкции

Пресс-служба правительства ФРГ пояснила, как будут действовать санкции в отношении России, которые затронут международную систему SWIFT. Из неё исключат все банки РФ, которые уже попали под санкции Запада, при этом «чёрный» список финансовых организаций ещё может быть расширен, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что такое решение было принято на переговорах лидеров Запада, которые прошли вечером 26 февраля и были посвящены реакции на спецоперацию России на Украине. Их участниками были представители США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, а также Европейской комиссии.

Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платёжной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность, — пояснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Париж приготовил новый пакет ограничений против Москвы из-за её спецоперации на Украине. Санкции касаются и SWIFT. Усилить экономическое и финансовое давление на Москву призвал президент Франции Эммануэль Макрон. На заседании совета обороны страны он рассказал, что меры необходимо принимать «в координации с европейцами и американцами».

Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком России

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Европейский союз принял решение запретить все транзакции с Центральным банком РФ и заморозить его активы. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Wikipedia

"Мы также запретим транзакции с Центробанком России и заморозим все его активы <...>", - сообщила глава ЕК. По ее словам, это делается для того, чтобы "предотвратить финансирование им" специальной военной операции РФ.

"Мы также примем меры в отношении активов российских олигархов", - отметила фон дер Ляйен.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Байден заявил, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от SWIFT

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Страны Европы в настоящий момент не хотят отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, почему отключение РФ от SWIFT не включено в пакет объявленных им санкций.

"Это всегда остается возможным вариантом действий. Однако в настоящий момент это не та позиция, которую желает занять остальная Европа", - ответил Байден.

МИД ФРГ заявил, что речь о полном отключении РФ от SWIFT не идет

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Речи о полном отключении России от международной межбанковской системы SWIFT не идет, возможны транзакции не только по оплате поставок энергоносителей, но и касающиеся гуманитарной сферы. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

"Чтобы не было недоразумений, речь [касательно исключений] идет не только о поставках энергоносителей, например, важно сохранить возможность расчетов с Россией в различных других сферах. Это касается, помимо прочего, предоставления гуманитарной помощи, это касается легитимных экономических сделок, это касается гражданского общества", - сказала Зассе.

"То есть это выходит за рамки энергетической сферы", - добавила она. "Именно поэтому мы решили сделать ставку на целевом, а не на полном отключении", - сказала Зассе.

Канада поддержала отключение России от SWIFT

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна поддержала отключение России от системы SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеобращение политика.

Трюдо сообщил, что Канада выступает за отключение России от SWIFT.

«Я подтверждаю поддержку Канадой отключения России от системы платежей SWIFT — критической части глобальной банковской системы», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия избежит отключения от SWIFT. Это возможно благодаря позиции Италии и Германии, которые выступают против введения подобной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности.

Китай не поддержал отключение России от SWIFT

В Пекине не одобряют усиление санкционного давления на Россию как способ разрешения конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя китайского МИД Ван Вэньбина.

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», – прокомментировал дипломат вопрос о позиции Китая по поводу отключения России от SWIFT.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР также потребовал от США не наносить ущерба законным интересам и правам Китая и других государств в ходе решения украинского кризиса.

Набиуллина назвала, чем Россия заменит SWIFT

В случае отключения SWIFT её сможет заменить российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС), сказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она также заверила, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, передаёт ТАСС.

Мы развивали и внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно. Так, у нас есть Система передачи финансовых сообщении — СПФС, которая может заменить SWIFT внутри страны, к ней могут подключаться участники из-за границы, — отметила она в обращении по итогам совета директоров регулятора.

Набиуллина также добавила, что карты международных платёжных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжают работать внутри страны как обычно.

В Совфеде спрогнозировали последствия отключения России от SWIFT

Отключение России от системы SWIFT не несет угрозы внутренним расчетам и стимулирует распространение рубля как международной валюты. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Выход России из SWIFT не несет угрозы нашим внутренним расчетам, стимулирует распространение рубля в качестве международной валюты и одновременно снижает возможности деструктивного контроля со стороны Запада наших расчетных операций», — сказал сенатор, прогнозируя последствия.

По его словам, российские банки могут пользоваться любой платежной системой, но прежде всего — своей.

«Когда вы проводите транзакции через SWIFT, они (западные страны — прим. "Ленты.ру") все видят, что и кому вы посылаете, и могут в любой момент все, что хотят, заблокировать», — объяснил Климов.

Вопрос возможного отключения России от системы SWIFT стал активно обсуждаться на Западе после начала военной операции Москвы в Донбассе, о котором 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Против отключения выступают Германия, Италия, Венгрия и Кипр — с подобными мерами они не согласны в силу достаточно тесных экономических связей с Россией. Однако отключение все еще может войти в список будущих санкций: власти США подчеркивают, что решение возможно, а Великобритания намерена его активно лоббировать.

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