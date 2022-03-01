«Причин для паники не существует»: экономист об экономике РФ в условиях санкций

«Санкции касаются нашей внешнеторговой деятельности, нашей расчетной деятельности, которая не является такой уж абсолютно диктующей условия для нашего рыночного механизма. У нас достаточно емкий внутренний рынок. У нас достаточно много внутренних социально-экономических проблем и ниш для развития, перспектив развития внутреннего рынка, которые сейчас должны реализоваться. Второе и самое главное. Все ограничения и санкции не касаются нашего экспортного потенциала, потому что наш экспортный потенциал удовлетворяет потребности западной экономики. Это, прежде всего, энергоносители, полезные ископаемые. Все то, что служит базой для потребления западной экономики. И даже вводя санкции, они сделали определенные изъятия по расчетам. Например, запретив расчеты в долларах, они тем не менее оставили лазейку для расчетов по энергетическим товарам. Вводя какие-то другие санкции, сделали изъятие по гуманитарным грузам, по стабилизирующим связям и так далее. Даже с точки расчетов Европейский центральный банк
сказал, что Западная Европа присоединяется к санкциям и блокированию деятельности наших финансовых учреждений, кроме тех случаев, когда это может подорвать стабильность западноевропейских финансовых учреждений. Всегда, когда есть даже самые небольшие лазейки, их можно сделать "резиновыми". Этим можно пользоваться. Экономические связи выстраиваются на объективной основе, сделки происходят между контрагентами, они взаимовыгодны. И обрубать возможность доступа к этим связям одной из сторон - это означает обрубать возможность получения прибыли и развития бизнеса для своих собственных компаний. Когда у двух компаний есть взаимная тяга друг к другу и взаимный интерес, тем более установленный в течение длительного периода времени, то он достаточно прочен и устойчив. Есть приемы, которые позволяют реализовывать взаимный интерес. И они будут реализованы. У нас есть возможности и стимулы для развития внутренней экономики. Это возможно при правильном регулировании и правильной экономической политике нашего государства. То есть если уже с нашей стороны не вводятся какие-то ограничения, которые, как и любые ограничения, вредят двум сторонам. Нужна конструктивная, продуманная, профессиональная внутренняя политика управления своей собственной экономикой в новых условиях. А условия новые. Конечно, это потребует дополнительных усилий, потребует дополнительных издержек. Но никакого коллапса, никакой "разорванной в клочья", как говорил (бывший президент США Барак) Обама, экономики России при профессиональном управлении не будет. Теперь о том, что делать простым людям. К сожалению, поведенческую сторону людей не удалось удержать в спокойном русле. Все-таки мы видим признаки ажиотажа и признаки эмоционального фона по отношению к курсу валюты. Но тут надо отдавать себе отчет, что глубинных экономических условий для резкого удешевления рубля по отношению к доллару на данный момент не существует. И вряд ли они будут существовать в ближайшее время при профессиональном управлении дальнейшими экономическими процессами. А раз этого нет, значит, когда ситуация нормализуется, в том числе и в плане специальной военной операции, все должно успокоиться и вернуться на исходные позиции. Допустим, с небольшими потерями. Но причин для паники, ажиотажа не существует. В том числе и по отношению к банковской системе. Потому что банковская система опирается на внутреннюю экономику, на ее здоровье. На мой взгляд, она находится в сложном положении, но не в безнадежном. Значит, и банки достаточно устойчивы, поэтому никаких оснований для совершения "набегов" на банки, для изъятия своих средств с банковских счетов просто не существует».