«Причин для паники не существует»: экономист об экономике РФ в условиях санкций

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что правительство в ближайшее время представит план поддержки отечественной экономики. Глава правительства отметил, что в минувшие выходные кабмин проводил активные совещания, обсуждая социально-экономическую обстановку в стране. Был принят «целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, и этот план будет представлен в ближайшее время».