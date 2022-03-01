ЕБРР прекратит доступ России и Белоруссии к своим финансам

"Совет директоров большинством проголосовал за то, чтобы управляющие банка приняли жесткие меры в отношении России и Белоруссии. В случае одобрения управляющими банка доступ России и Белоруссии к финансам банка будет бессрочно приостановлен", - говорится в сообщении.