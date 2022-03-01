Рост цен на газ спровоцировал инфляцию в Европе

Резкий рост цен на газ и другие энергоносители в значительной степени спровоцировал ускорение инфляции в странах Европы в последние месяцы. В Европейском центральном банке (ЕЦБ) предупредили, что инфляция будет сохраняться еще долго. Об этом сообщает Bloomberg.

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Потребительские цены в Германии в феврале выросли на 5,5 процента, установив рекорд с 1992 года. Франция, Италия и Испания также сообщили о более быстрой, чем ожидалось, инфляции в феврале. Экономические данные в целом по еврозоне должны быть опубликованы 2 марта — аналитики прогнозируют рекордный показатель инфляции в 5,6 процента.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард пообещала сделать все необходимое для обеспечения стабильности цен. Совет управляющих банка уже на следующей неделе обсудит денежно-кредитную политику блока. Изначально предполагалось, что на заседании рассмотрят дальнейшие меры по выходу из экономики со стимулирующими мерами, которые масштабно ввели после пандемии. Однако сейчас становится понятно, что на совещании будут обсуждать экономические последствия для ЕС специальной операции России на Украине. В особенности Европа окажется под ударом в случае нарушения поставок природного газа из России.

До сих пор чиновники заявляли, что спецоперация России задержит, но не остановит нормализацию денежно-кредитной политики Евросоюза после пандемии. До начала спецоперации инфляция почти достигла среднесрочной цели ЕЦБ.