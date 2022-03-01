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12 часов назад

Байден распорядился высвободить часть нефти из резерва

Елена Прошина

Президент США Джо Байден распорядился высвободить 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго Соединенных Штатов.

Байден распорядился высвободить часть нефти из резерва
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что 30 миллионов баррелей составляют половину объема интервенций, который согласовали страны Международного энергетического агентства для стабилизации цен на нефтяных рынках. Всего МЭА решило высвободить 60 миллионов баррелей топлива из стратегических резервов.

«Мы будем продолжать продвигать текущие усилия по ускорению диверсификации поставок энергоносителей в Европу за пределами России и по защите мира от попыток президента РФ Владимира Путина превратить импорт энергоносителей в оружие», — подчеркнула министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Лучшим способом, по ее словам, снизить внутреннюю и международную зависимость от российской нефти и газа в Америке считают инвестиции в зеленую энергетику.

ЕС призвали подготовиться к выпуску нефти из резервов

Экономика,Цена на нефть,Дженнифер Грэнхолм,Джозеф Байден,Владимир Путин,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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