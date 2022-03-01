Байден распорядился высвободить часть нефти из резерва

Президент США Джо Байден распорядился высвободить 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго Соединенных Штатов.

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Отмечается, что 30 миллионов баррелей составляют половину объема интервенций, который согласовали страны Международного энергетического агентства для стабилизации цен на нефтяных рынках. Всего МЭА решило высвободить 60 миллионов баррелей топлива из стратегических резервов.

«Мы будем продолжать продвигать текущие усилия по ускорению диверсификации поставок энергоносителей в Европу за пределами России и по защите мира от попыток президента РФ Владимира Путина превратить импорт энергоносителей в оружие», — подчеркнула министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.