Цена газа в Европе за день выросла более чем на 30%

На закрытии суточных торгов цена газа в Европе поднялась более чем на 30% и составила почти 1476 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, которые приводит ТАСС.

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По итогам дня цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1476 долларов за тысячу кубометров. Общий рост стоимости топлива за день составил 30,3%.

Подъем биржевых котировок на газ происходит на фоне введения санкций США, ЕС и рядом других стран против России после начала ею военной спецоперации на Украине, отмечают в ТАСС.