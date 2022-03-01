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11 часов назад

Цена газа в Европе за день выросла более чем на 30%

Елена Прошина

На закрытии суточных торгов цена газа в Европе поднялась более чем на 30% и составила почти 1476 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, которые приводит ТАСС.

Цена газа в Европе за день выросла более чем на 30%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам дня цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1476 долларов за тысячу кубометров. Общий рост стоимости топлива за день составил 30,3%.

Подъем биржевых котировок на газ происходит на фоне введения санкций США, ЕС и рядом других стран против России после начала ею военной спецоперации на Украине, отмечают в ТАСС.

Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил, что сооружение продолжает свою работу, но без двух газораспределительных станций, которые отключили, поскольку они находятся в районе боевых действия.

Экономика,ЕС,
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