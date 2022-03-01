Польша введет эмбарго на российский уголь

«Сегодня я разговаривал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о том, как стать независимыми, сделать независимой Европу от угля. Я просил ее о том, чтобы наложить эмбарго на российский уголь, а в перспективе также не покупать газ у РФ», — сказал Моравецкий.