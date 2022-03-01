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11 часов назад

Польша введет эмбарго на российский уголь

Елена Прошина

Премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Брюсселе заявил, что предложил Европейской комиссии наложить эмбарго на поставки в Евросоюз угля из России. Его слова приводит «РИА Новости».

Польша введет эмбарго на российский уголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня я разговаривал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о том, как стать независимыми, сделать независимой Европу от угля. Я просил ее о том, чтобы наложить эмбарго на российский уголь, а в перспективе также не покупать газ у РФ», — сказал Моравецкий.

Он также отметил, что Польша готова отказаться от российского угля «хоть завтра».

«Мы к этому готовы. Нам нужно только согласие Европейского союза, чтобы наложить эмбарго на российский уголь», — добавил он.

Также, по словам Моравецкого, он предложил предоставить Украине план восстановления на сумму в 100 миллиардов евро.

Ранее страны Запада инициировали новые санкции против России.

В частности, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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