В Германии рассказали,что будет после отключения России от SWIFT

России после отключения от системы международных платежей SWIFT предоставят «узкие каналы» для расчета за необходимые товары. Об этом рассказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает «Прайм».
«Санкции в связи со SWIFT сделаны так целенаправленно, что… удар будет сильным. Только для тех товаров, которые необходимы, для расчетов будут еще сохранены узкие каналы», - заявил Хабек в ходе визита в США.
Он предостерег западное сообщество от санкций в отношении России, которые могут нанести глобальный ущерб мировой экономике.
«Мы должны следить за тем, чтобы мы не принимали санкций, которые мы сами не сможем выдержать, которые нанесут такой ущерб глобальной экономике, что мы сами скажем три дня спустя: ой, мы имели в виду только хорошее…» - заявил германский министр.
При этом он подтвердил готовность к дальнейшей работе над новыми экономическими мерами против России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на спецоперацию жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов.