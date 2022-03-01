В Германии рассказали,что будет после отключения России от SWIFT

«Мы должны следить за тем, чтобы мы не принимали санкций, которые мы сами не сможем выдержать, которые нанесут такой ущерб глобальной экономике, что мы сами скажем три дня спустя: ой, мы имели в виду только хорошее…» - заявил германский министр.