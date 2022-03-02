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6 часов назад

Mir Pay может стать альтернативой для платежей в условиях санкций

Елена Прошина

Карту «Мир» можно использовать как полноценную альтернативу Mastercard и Visa во всех операциях в пределах Российской Федерации. Об этом рассказал директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов, сообщает портал «Известия».

Названа альтернатива Visa и Mastercard для платежей в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что с 1 марта 2021 года все продавцы, в том числе онлайн-магазины, чья выручка за предыдущий год превысила 30 млн рублей, обязаны принимать карту «Мир» к оплате. По его словам, сегодня ее принимают практически везде.

Уточняется, что на территории России также без сбоев работает мобильный платежный сервис Mir Pay. Как сообщили в пресс-службе платежной системы, карту «Мир» можно подключить к нему. Представители сервиса подчеркнули, что в Mir Pay можно добавить как обычную банковскую пластиковую карту, так и цифровые карты. Однако сервис доступен только на платформе Android.

Ранее стало известно, что Запад в ответ на решение президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию на территории Украины ввел ряд ограничений против крупных российских банков. В санкционный список попали Совкомбанк, ПСБ, ВТБ, «Открытие» и Новикомбанк. Одно из ограничений запрещает подвязывать карты для оплаты смартфоном Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Экономика,Владимир Путин,Visa,Новикомбанк,Совкомбанк,Банк ВТБ,Google,
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