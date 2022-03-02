Названа альтернатива Visa и Mastercard для платежей в РФ

Карту «Мир» можно использовать как полноценную альтернативу Mastercard и Visa во всех операциях в пределах Российской Федерации. Об этом рассказал директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов, сообщает портал «Известия».

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Он напомнил, что с 1 марта 2021 года все продавцы, в том числе онлайн-магазины, чья выручка за предыдущий год превысила 30 млн рублей, обязаны принимать карту «Мир» к оплате. По его словам, сегодня ее принимают практически везде.

Уточняется, что на территории России также без сбоев работает мобильный платежный сервис Mir Pay. Как сообщили в пресс-службе платежной системы, карту «Мир» можно подключить к нему. Представители сервиса подчеркнули, что в Mir Pay можно добавить как обычную банковскую пластиковую карту, так и цифровые карты. Однако сервис доступен только на платформе Android.