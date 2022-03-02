МВФ рассмотрит вопрос об экстренной финпомощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) пообещал рассмотреть возможность выделения Украине финансовой помощи в ответ на соответствующий запрос руководителей страны. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на распространенное письменное заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Всемирного Банка (ВБ) Дэвида Мэлпаса.

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Как говорится в сообщении, МВФ отвечает на запрос Украины о срочной финансовой помощи, его могут рассмотреть на следующей неделе.

Кроме того, МВФ и ВБ продолжают работать над программой поддержки для Украины, в рамках которой стране будет доступно дополнительно $2,2 млрд в период от получения до конца июня.