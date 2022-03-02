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1 час назад

Норвегия запретит продажу алкоголя из России

Lenta.ru

Норвегия запретит продажу алкоголя из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговую сеть Vinmonopolet, передает РБК.

Норвегия запретит продажу алкоголя из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель компании предположил, что от продажи российского алкоголя отказались из-за ситуации на Украине.

Ранее крупнейший ретейлер алкогольной продукции в Австралии Endeavour group заявил, что прекратит продажу в стране водки как российского производства, так и товара, произведенного в других странах, из-за настойчивых призывов украинской диаспоры. Алкоголь исчезнет с полок магазинов в ближайшие дни.

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