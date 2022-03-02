Норвегия запретит продажу алкоголя из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговую сеть Vinmonopolet, передает РБК .

Ранее крупнейший ретейлер алкогольной продукции в Австралии Endeavour group заявил, что прекратит продажу в стране водки как российского производства, так и товара, произведенного в других странах, из-за настойчивых призывов украинской диаспоры. Алкоголь исчезнет с полок магазинов в ближайшие дни.