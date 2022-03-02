Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России.

В эфире радиостанции Deutschlandfunk в среду Хабек пояснил, что в последние годы зависимость Германии от поставок энергоресурсов из России возросла.

"Так мы загнали себя в угол", - отметил он.

Однако даже если Россия прекратит поставки голубого топлива, по словам Хабека, каждый готов к этому.

"Я могу дать отбой на текущую зиму и лето, мы бы пережили это [прекращение поставок] хорошо", - заверил министр.

В этом контексте глава Минэкономики подчеркнул, что к предстоящей зиме власти ФРГ намерены принять дополнительные меры для обеспечения энергобезопасности страны. Таким образом он сослался на планируемое новое законодательство, касающееся вопросов заполнения газохранилищ на зиму.

"Поэтому мы также принимаем меры предосторожности на случай наихудшего сценария, которого еще не произошло, поскольку Россия осуществляет поставки", - констатировал Хабек.

По этой причине он не исключил, что для снижения зависимости ФРГ от поставок российского газа в стране придется отсрочить отказ от использования угольных электростанций.

"Прагматизм должен превзойти любое политическое решение, безопасность поставок должна быть гарантирована", - сказал министр.

В случае сомнения, по его мнению, безопасность важнее, чем защита климата. Однако в среднесрочной перспективе Германия намерена перейти к использованию возобновляемых источников энергии. Чем больше страна полагается на собственные источники энергии, считает Хабек, тем увереннее она может действовать во внешней политике.