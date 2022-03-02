Польша потребовала незамедлительно ввести эмбарго на российский уголь

Польша намерена незамедлительно ввести эмбарго на российский уголь и просит разрешения Европейской комиссии. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в среду после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, передает РИА Новости.
Ранее он обратился к Европейской комиссии с просьбой ввести эмбарго в отношении российского угля.
«Мы готовы сделать это в каждую минуту, в каждый день. Мне только нужна одна вещь от Европейской комиссии. Мне нужно одно слово обещания, что Польша не будет наказана за этот шаг, так как введение эмбарго есть часть международной торговли, которая является компетенцией, перенесенной на уровень Европейской комиссии», - подчеркнул Моравецкий.
Страны Запада ранее объявили о новых санкциях в отношении России. Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Также ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. 24 февраля в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.