Польша потребовала незамедлительно ввести эмбарго на российский уголь

«Мы готовы сделать это в каждую минуту, в каждый день. Мне только нужна одна вещь от Европейской комиссии. Мне нужно одно слово обещания, что Польша не будет наказана за этот шаг, так как введение эмбарго есть часть международной торговли, которая является компетенцией, перенесенной на уровень Европейской комиссии», - подчеркнул Моравецкий.