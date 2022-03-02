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8 часов назад

Российским бизнесменам пообещали амнистию капитала

Алиса Селезнёва

Российский бизнес сможет защитить свои активы в условиях западных санкций, воспользовавшись новым этапом амнистии капитала. Об этом заявил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Российским бизнесменам пообещали амнистию капитала
Фото: EPAEPA

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что американские власти лишат российских олигархов большей части их богатств, которые находятся на американской территории. Выявить активы всех россиян, близких к российской власти, на которых могут быть распространены санкции, поручил и президент Франции Эммануэль Макрон. Речь идет о «полной инвентаризации» финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам.

Министерство экономики ФРГ также не исключило конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии.

Мишустин отметил, что в России будет запущен четвертый этап амнистии капитала, который будет «еще более масштабным по условиям, чем предыдущий».

«Правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами», - пообещал премьер-министр.

По словам главы правительства, новый этап амнистии будет включать возможность декларирования наличных денежных средств, при этом в законе вместо «ценных бумаг» появится определение «финансовые активы».

«То есть, можно будет легализовать не только акции или облигации, но и, например, производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие», - пояснил Михаил Мишустин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на это жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов.

Экономика,Эммануэль Макрон,Михаил Мишустин,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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