Российским бизнесменам пообещали амнистию капитала

Российский бизнес сможет защитить свои активы в условиях западных санкций, воспользовавшись новым этапом амнистии капитала. Об этом заявил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.
Ранее президент США Джо Байден предупредил, что американские власти лишат российских олигархов большей части их богатств, которые находятся на американской территории. Выявить активы всех россиян, близких к российской власти, на которых могут быть распространены санкции, поручил и президент Франции Эммануэль Макрон. Речь идет о «полной инвентаризации» финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам.
Министерство экономики ФРГ также не исключило конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии.
Мишустин отметил, что в России будет запущен четвертый этап амнистии капитала, который будет «еще более масштабным по условиям, чем предыдущий».
«Правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами», - пообещал премьер-министр.
По словам главы правительства, новый этап амнистии будет включать возможность декларирования наличных денежных средств, при этом в законе вместо «ценных бумаг» появится определение «финансовые активы».
«То есть, можно будет легализовать не только акции или облигации, но и, например, производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие», - пояснил Михаил Мишустин.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на это жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов.