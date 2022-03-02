Мишустин анонсировал масштабную амнистию капиталов

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки российской экономики. Он анонсировал новый масштабный этап амнистии капиталов и декларирования наличных. По словам премьера, в законе появится определение «финансовые активы».

Это позволит легализовать не только акции и облигации, но и, например, фьючерсные контракты и опционы и поможет российскому бизнесу защитить свои деньги. Мишустин заявил, что новый, четвёртый этап амнистии капиталов станет самым масштабным.

Акция, по его словам, необходима «в условиях усиления давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами».

Вместо ценных бумаг в законе появится определение «финансовые активы», что позволит легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты — фьючерсные контракты, опционы и другие. Также предприниматели смогут задекларировать наличные.

В мае 2021 года премьер-министр говорил , что причин для амнистии капиталов больше нет. По его словам, гражданам уже представили достаточно возможностей вернуть накопленное в Россию.

«Мы не можем постоянно жить в режиме амнистии, нужно иметь ответственность в том числе и за неуплату налогов либо за те самые агрессивные схемы», — заявил он.