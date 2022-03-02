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7 часов назад

Цены в Европе побили рекорд

Lenta.ru

Потребительские цены в еврозоне в феврале взлетели на 5,8 процента в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Цены в Европе побили рекорд
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Показатель побил рекорд января, когда рост цен составил 5,1 процента. Такая тенденция обусловлена прежде всего продолжившимся подъемом цен на энергоносители — на 31,7 процента по сравнению с 28,8 процента в январе. Продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце подорожали на 4,1 процента.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в феврале выросли на 2,7 процента в годовом выражении, что оказалось максимумом с января 1997 года. Потребительские цены в Германии в феврале выросли на 5,5 процента, установив рекорд с 1992 года. Франция, Италия и Испания также сообщили о более быстрой, чем ожидалось, инфляции в феврале.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард пообещала сделать все необходимое для обеспечения стабильности цен. До сих пор чиновники заявляли, что спецоперация России задержит, но не остановит нормализацию денежно-кредитной политики Евросоюза после пандемии.

Экономика,Кристин Лагард,ЕЦБ,ЕС,
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