Мальта прекращает выдачу "золотых паспортов" россиянам

Власти Мальты приостанавливают выдачу так называемых «золотых паспортов» для инвесторов из России и Белоруссии, поскольку считают, что невозможно вести эффективную проверку документов в рамках программы из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает местное издание Times of Malta.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Исходя из этого, мальтийское агентство по делам общин и мальтийское агентство по вопросам резидентов приостановили, до дальнейшего уведомления, рассмотрение заявлений на вышеупомянутые статусы (гражданство и вид на жительство) от граждан Российской Федерации и Беларуси, — говорится в сообщении.

Еврокомиссия ранеe заявлялa о рисках злоупотребления при получении иностранцами видов на жительcтво и европейских паспортов в рамках национальных программ, в частности Бoлгарии, Мальты и Кипра. Тогда этим государствам было предложено повыcить прозрачность этих схем и ужесточить проверки безопасноcти.