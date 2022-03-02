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7 часов назад

Мальта приостановила выдачу «золотых паспортов» российским инвесторам

News.ru

Власти Мальты приостанавливают выдачу так называемых «золотых паспортов» для инвесторов из России и Белоруссии, поскольку считают, что невозможно вести эффективную проверку документов в рамках программы из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает местное издание Times of Malta.

Мальта прекращает выдачу "золотых паспортов" россиянам
Фото:  pixabay.com pixabay.com

Исходя из этого, мальтийское агентство по делам общин и мальтийское агентство по вопросам резидентов приостановили, до дальнейшего уведомления, рассмотрение заявлений на вышеупомянутые статусы (гражданство и вид на жительство) от граждан Российской Федерации и Беларуси, — говорится в сообщении.

Еврокомиссия ранеe заявлялa о рисках злоупотребления при получении иностранцами видов на жительcтво и европейских паспортов в рамках национальных программ, в частности Бoлгарии, Мальты и Кипра. Тогда этим государствам было предложено повыcить прозрачность этих схем и ужесточить проверки безопасноcти.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что планируется введение временных ограничений на выход зарубежных инвесторов из российских активов. По его словам, сейчас иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а политическим давлением.

Экономика,Михаил Мишустин,Еврокомиссия,
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