Набиуллина: финансовая система России справится с любыми шоками

Экономика России столкнулась с нестандартной ситуацией, но Центральный банк сделал все, чтобы финансовая система страны могла справиться с любыми шоками. Об этом в своем обращении к сотрудникам заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит «РИА Новости».
«Наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы делали все, чтобы наша финансовая система и мы как Центральный банк могли справиться с любыми шоками — экономической и политической природы. Сейчас мы точно справимся», — сказала Набиуллина.
Она добавила, что считает своей личной целью, чтобы «люди и компании прошли данный период с минимальными потерями». И выразила надежду на то, что другие сотрудники ЦБ тоже примут эту цель как свою.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. С тех пор западные страны пытаются оказать давление на Россию посредством различных экономических санкций. В частности, под ограничения уже попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, а также банки «Открытие» и «Россия».