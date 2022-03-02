Набиуллина: финансовая система России справится с любыми шоками

«Наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы делали все, чтобы наша финансовая система и мы как Центральный банк могли справиться с любыми шоками — экономической и политической природы. Сейчас мы точно справимся», — сказала Набиуллина.