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5 часов назад

ЦБ разъяснил ответный указ Путина на санкции США

Вероника Полынина

Указ президента России Владимира Путина не запрещает покупки за рубежом за рубли и валюту. Об этом говорится в разъяснении ЦБ РФ указа президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним государств и международных организаций, передает ТАСС.

Как сообщили в Банке России, резиденты РФ: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, и самозанятые – по-прежнему смогут осуществлять платежи в пользу нерезидентов как в рублях, так и в иностранной валюте на указанные цели. То есть россияне по-прежнему смогут покупать товары за рубежом, оплачивать коммунальные платежи за находящуюся в иностранных государствах недвижимость, платить за учебу и медицинские услуги.

В регуляторе сообщили, что запрет с 1 марта установлен только на передачу нерезидентам денежных средств в иностранной валюте как по вновь заключаемым договорам займа, так и по действующим на указанную дату договорам займа.

Отмечается, что валютные операции по получению резидентами иностранной валюты при исполнении нерезидентами своих обязательств по договорам займа, ранее предоставленных резидентами нерезидентам, не ограничиваются.

ЦБ также пояснил требование об обязательной продаже части валютной выручки. Обязательной продаже подлежит часть валютной выручки, полученной от нерезидентов в любых иностранных валютах, в том числе выручки с депозитов.

Экономика,Видео,Владимир Путин,Банк России,
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