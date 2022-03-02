ЦБ разъяснил ответный указ Путина на санкции США

Указ президента России Владимира Путина не запрещает покупки за рубежом за рубли и валюту. Об этом говорится в разъяснении ЦБ РФ указа президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним государств и международных организаций, передает ТАСС.

Как сообщили в Банке России, резиденты РФ: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, и самозанятые – по-прежнему смогут осуществлять платежи в пользу нерезидентов как в рублях, так и в иностранной валюте на указанные цели. То есть россияне по-прежнему смогут покупать товары за рубежом, оплачивать коммунальные платежи за находящуюся в иностранных государствах недвижимость, платить за учебу и медицинские услуги.

В регуляторе сообщили, что запрет с 1 марта установлен только на передачу нерезидентам денежных средств в иностранной валюте как по вновь заключаемым договорам займа, так и по действующим на указанную дату договорам займа.

Отмечается, что валютные операции по получению резидентами иностранной валюты при исполнении нерезидентами своих обязательств по договорам займа, ранее предоставленных резидентами нерезидентам, не ограничиваются.