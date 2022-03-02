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3 часа назад

Лондон заявил, что открыт для ослабления санкций, если РФ "остановит агрессию"

ТАСС

Британское правительство открыто для рассмотрения вопроса об ослаблении санкций против РФ в случае, если Москва "остановит агрессию" на Украине. Об этом заявил в среду на спецбрифинге иностранным журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Лондон назвал условие для ослабления антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пока таких признаков нет, - сказал представитель премьерской канцелярии, отвечая на вопрос о возможности диалога Запада и РФ для ослабления напряженности и давления, оказываемого сторонами друг на друга. - Мы, безусловно, были бы открыты для ослабления санкций и давления [на РФ] в случае, если Россия остановит агрессию, покинет Украину, восстановив ее суверенитет. Это следует сделать немедленно в соответствии с требованиями демократически избранного украинского правительства".

Он добавил, что "путь к выходу из ситуации есть" и Запад призывает российское руководство "им воспользоваться", однако речь не идет о "каких-либо конкретных условиях, которые должны быть соблюдены". "Самое меньшее, что мы хотели бы увидеть, - это полное прекращение неизбирательных бомбардировок", - сказал он.

Экономика,Борис Джонсон,Правительство Украины,
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