Лондон назвал условие для ослабления антироссийских санкций

"Пока таких признаков нет, - сказал представитель премьерской канцелярии, отвечая на вопрос о возможности диалога Запада и РФ для ослабления напряженности и давления, оказываемого сторонами друг на друга. - Мы, безусловно, были бы открыты для ослабления санкций и давления [на РФ] в случае, если Россия остановит агрессию, покинет Украину, восстановив ее суверенитет. Это следует сделать немедленно в соответствии с требованиями демократически избранного украинского правительства".