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1 час назад

Аксаков заявил, что соединить банковскую систему России и Китая несложно

ТАСС

Российскую банковскую систему будет легко соединить с китайской банковской системой, которая аналогична SWIFT. Об этом в среду заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В России задумались об объединении банковской системы с китайской
Фото: ТАССТАСС

"Задача заключается в том, чтобы тех партнеров, которые готовы сотрудничать с нашей системой, вовлекать в ее орбиту. Либо нашу систему технологически соединить с китайской системой, в принципе, это несложно" - сказал он в интервью YouTube-каналу "Антонимы".

Аксаков отметил, что Китай создал собственную банковскую систему, чтобы защитить себя от возможных санкций США.

"Влияние Китая как мощной экономической державы вполне позволяет юаню становиться мировой резервной валютой", - отметил он.

Аксаков добавил, что рубль также имеет потенциал стать мировой валютой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Экономика,Анатолий Аксаков,Владимир Путин,Госдума,ЕС,
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