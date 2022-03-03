Названы сроки отключения от SWIFT попавших под санкции банков

Международная платежная система SWIFT отключит от своей системы российские банки, которые попали под санкции Евросоюза 12 марта. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

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— Постановление Евросоюза требует, чтобы мы отключили указанные предприятия 12 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом, — сказано в сообщении.

ЕС отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк и Промсвязьбанк.

В ВТБ рассказали, отразится ли отключение от системы SWIFT на обслуживании клиентов в России. В банке уточнили, что все операции банковских пользователей внутри страны проходят обработку с помощью платежной системы Банка России, НСПК и СПФС.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.