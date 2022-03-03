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3 часа назад

В России оценили запрет на ввоз наличных евро в страну

Лера Букина

Запрет на ввоз в России наличных не является критичным для российской экономики из-за накопленных резервов и возможностей его обхода. Об этом заявил «Ленте.ру» аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

В России оценили запрет на ввоз наличных евро в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Евросоюз ранее в рамках санкционных ограничений в отношении России запретил ввоз в страну наличных евро. Ограничения затронут «продажу, поставку, передачу и экспорт банкнот, номинированных в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России».

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Обычно завозом наличной иностранной валюты занимаются наиболее крупные кредитные организации, у которых есть соответствующие договоренности с иностранными банками-контрагентами. Они снимают средства со своих счетов в таких банках по специально оговоренному курсу, в который заложено вознаграждение банку-продавцу. Затем эти банки продают наличную иностранную валюту другим российским кредитным организациям.

«Как это будет контролироваться именно технически, я не знаю. Скорее всего, расчет идет о том, что если, например, есть какие-то контакты российских банков, не находящихся под санкциями Евросоюза, с европейскими, то теперь европейские банки на основании какой-нибудь директивы ЕЦБ [Европейского центробанка] не будут выдавать им наличную валюту. То есть те, кто находится под контролем европейской юрисдикции, будут так делать», — подчеркнул Мурашов.

По его словам, властям ЕС будет сложно проконтролировать банки из других регионов.

«Теоретически возможна ситуация, при которой российские банки будут использовать посредников, получающих наличные евро за них. Но, наверное, это сильно затруднит весь процесс», - указал Мурашов.

Он также обратил внимание на большой запас наличной валюты в составе золотовалютных резервов ЦБ, на которые не распространяется блокировка, а также на превентивные меры российских банков.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания, Япония и некоторые другие страны ввели санкции в отношении России в связи со спецоперацией в Донбассе. Ряд банков отключили от международной системы межбанковских коммуникаций SWIFT. Россия, в свою очередь, приняла меры, которые направлены на укрепление финансовой устойчивости.

Экономика,Станислав Мурашов,ЕЦБ,Райффайзенбанк Австрия,ЕС,
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