Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
2 часа назад

В Конгрессе США призвали заводы прекратить импорт нефти из РФ

Лера Букина

Демократы в конгрессе США обратились к американским нефтеперерабатывающим заводам с призывом прекратить импорт нефти из РФ. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо, направленное в ведущую торговую ассоциацию Американские производители топлива и нефтехимии (AFPM), которая в ответе поддержала запрет на закупки.

В Конгрессе США призвали заводы прекратить импорт нефти из РФ
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что направили письмо в ассоциацию председатель подкомитета по энергетике в Палате представителей Бобби Раш и еще один представитель подкомитета Джерри Макнерни.

«В прошлом году члены AFPM импортировали 72 миллиона баррелей сырой нефти из России, а также импортировали или закупили более 100 миллионов баррелей промежуточных или готовых нефтепродуктов российского происхождения… Поскольку любые закупки баррелей (нефти — ред.) из России теперь будут финансировать ее войну с Украиной, продолжение этой деятельности стало необоснованным», — сказано в письме.

После этого ассоциация разместила на сайте ответ на письмо, в котором указано, что она выступает в поддержку Украины, а действия России «должны встречать ожесточенное сопротивление».

«AFPM полностью поддерживает приостановку всех будущих закупок сырой нефти и нефтепродуктов из России. Однако, чтобы защитить потребителей, любой запрет на импорт должен исключать товары, которые в настоящее время находятся в пути в США», — подчеркнули в ассоциации.

Сегодня, 3 марта, на утренних торгах мировая стоимость нефти повысилась на 4% на опасениях перебоев в поставках сырья. В ходе ночных торгов цена нефти Brent поднималась выше $118 за баррель, что наблюдалось впервые за девять лет.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители