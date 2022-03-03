В Конгрессе США призвали заводы прекратить импорт нефти из РФ

Демократы в конгрессе США обратились к американским нефтеперерабатывающим заводам с призывом прекратить импорт нефти из РФ. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо, направленное в ведущую торговую ассоциацию Американские производители топлива и нефтехимии (AFPM), которая в ответе поддержала запрет на закупки.

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Отмечается, что направили письмо в ассоциацию председатель подкомитета по энергетике в Палате представителей Бобби Раш и еще один представитель подкомитета Джерри Макнерни.

«В прошлом году члены AFPM импортировали 72 миллиона баррелей сырой нефти из России, а также импортировали или закупили более 100 миллионов баррелей промежуточных или готовых нефтепродуктов российского происхождения… Поскольку любые закупки баррелей (нефти — ред.) из России теперь будут финансировать ее войну с Украиной, продолжение этой деятельности стало необоснованным», — сказано в письме.

После этого ассоциация разместила на сайте ответ на письмо, в котором указано, что она выступает в поддержку Украины, а действия России «должны встречать ожесточенное сопротивление».

«AFPM полностью поддерживает приостановку всех будущих закупок сырой нефти и нефтепродуктов из России. Однако, чтобы защитить потребителей, любой запрет на импорт должен исключать товары, которые в настоящее время находятся в пути в США», — подчеркнули в ассоциации.