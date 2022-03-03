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6 часов назад

На Украине приняли решение национализировать российские активы

Елена Прошина

Верховная рада одобрила закон о национализации активов юридических и физических лиц России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт украинского парламента.

На Украине приняли решение национализировать российские активы
Фото: ReutersReuters

«Принят закон об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», — говорится в сообщении.

Ранее с той же инициативой выступили в Польше. Власти страны заявили, что ряд объектов дипломатической недвижимости, используемых Россией в Варшаве и Гданьске, не оформлен с правовой точки зрения. Их передадут Государственному казначейству республики.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С тех пор в отношении РФ США, страны ЕС и ряд других государств вводят различные санкции.

Экономика,Владимир Путин,Верховная Рада,ЕС,
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