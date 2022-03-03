На Украине приняли решение национализировать российские активы

Верховная рада одобрила закон о национализации активов юридических и физических лиц России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт украинского парламента.

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«Принят закон об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», — говорится в сообщении.

Ранее с той же инициативой выступили в Польше. Власти страны заявили, что ряд объектов дипломатической недвижимости, используемых Россией в Варшаве и Гданьске, не оформлен с правовой точки зрения. Их передадут Государственному казначейству республики.